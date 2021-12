नहीं रहे CDS जनरल बिपिन रावत, CM Ashok Gehlot समेत अन्य नेताओं ने जताया दुख

Jaipur: देश की आंखें नम हैं. हर कोई गमगीन है. शौर्य, साहस के पर्याय CDS जनरल बिपिन रावत (Bipin Rawat) के निधन से हर देशवासी सदमे में है. किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि दुश्मनों के हौसले पस्त कर देने वाले बिपिन रावत अब नहीं रहे.

उनके निधन पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर शोक जताया है. सीएम गहलोत ने लिखा कि भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत एवं उनकी पत्नी मधुलिका रावत के निधन का समाचार दुखद है. जनरल रावत ने एक सैन्य अधिकारी के रूप में बेहतरीन कार्य किया. उनका आकस्मिक निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है. मैं उनकी आत्मा की शान्ति की प्रार्थना करता हूं.

इसके आगे उन्होंने लिखा कि इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले अन्य सभी सैन्य कर्मियों को भी मैं अपनी श्रद्धांजली अर्पित करता हूं. ईश्वर इन सभी के परिजनों को इस दुख की घड़ी में संबल दें.

वहीं सचिन पायलट ने भी ट्वीट किया कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका जी और हेलीकॉप्टर में सवार अन्य अधिकारियों के दुखद निधन के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ है. भारत ने आज अपना कुछ सबसे बहादुर खो दिया है. दिवंगत आत्माओं को शांति मिले. उनके परिवारों और प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं.

I am deeply saddened to learn about the tragic demise of CDS General Bipin Rawat ji, his wife Madhulika Ji & other officers on board the helicopter. India has lost some of its bravest today.

May the departed souls find peace.

My condolences to their families and loved ones.

