जयपुर नहीं एमपी के ग्वालियर में उतरेगा चीतों वाला प्लेन, पीएम मोदी बर्थडे पर करेंगे चीतों को आजाद

Jaipur : चीतों के भारत आने की तैयारियां नामीबिया में अंतिम दौर में चल रही है. सभी आठ अफ्रीकी चीतों को एक खास विमान से भारत लाया जा रहा है. ये विमान आज नामीबिया से भारत के लिए उड़ान भरेगा और कल ग्वालियर में लैंड करने वाला है. चार्टर कार्गो फ्लाइट जो कि पहले जयपुर में उतरने वाली थी वो अब ग्वालियर में उतरेगी, फिर ग्वालियर से हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क श्योपुर लाया जाएगा.

A special charter Cargo flight of Cheetahs coming from Namibia will now land in Gwalior, earlier it was supposed to land in Jaipur on September 17 then from a helicopter from Gwalior brought to KUNO National Park Sheopur: SP Yadav, Project Cheetah chief

— ANI (@ANI) September 16, 2022