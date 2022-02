CM Gehlot ने 'भारत रत्न' लता मंगेशकर के निधन पर जताया शोक, कहा- संगीत के लिए बहुत बड़ी क्षति

Jaipur: राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर की मौत पर शोक जताया है. लता के निधन पर गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उनका निधन संगीत की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है. भगवान उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों को शक्ति दें. उसकी आत्मा को शांति दें.

Her demise is a great loss to the world of music . May God give strength to her family, friends and fans. May her soul rest in peace.

अपने दूसरे ट्वीट में गहलोत ने लिखा कि महान गायक भारत रत्न #लता मंगेशकर जी के निधन के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ। वह भारत की सुरीली आवाज थीं, जिन्होंने अपने 7 दशकों से अधिक लंबे समृद्ध योगदान में भारतीय संगीत को समृद्ध करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया.

Deeply saddened to know about the passing away of legendary singer Bharat Ratna #LataMangeshkar ji. She was the melodious voice of India, who dedicated her life to enriching Indian music in her more than 7 decades long rich contribution. pic.twitter.com/oIXyl55Xl5

