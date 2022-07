National Herald Case: हिरासत में लिए गए राहुल गांधी, सोनिया गांधी से ED की पूछताछ जारी, कार्यकर्ताओं का हंगामा

जयपुर/ दिल्ली: नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज दूसरी बार पूछताछ हो रही है. सोनिया गांधी 12: 15 बजे ईडी दफ्तर पहुंचीं सोनिया गांधी से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं. वहीं, कांग्रेस के प्रदर्शन के मद्देनजर राजघाट के आसपास धारा 144 लगा दी गई है. दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया है.

राहुल गांधी विजय चौक पर प्रदर्शन कर रहे थे. इसे पहले कई कांग्रेस सांसदों ने संसद से विजय चौक तक विरोध मार्च निकाला था. ईडी द्वारा पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एआईसीसी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया.

#WATCH | Congress leader Rahul Gandhi detained by Delhi Police at Vijay Chowk

Congress MPs had taken out a protest march from Parliament to Vijay Chowk pic.twitter.com/kjfhKx0Gvd

— ANI (@ANI) July 26, 2022