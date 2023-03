Do you Know बूढ़ा होने पर सुसाइड क्यों कर लेता है शेर, जानें कैसा होता है जंगल के राजा का बुढ़ापा

Do you know facts about lion: जंगल का राजा शेर हमेशा अपनी स्वतंत्रता और सुशासन के लिए जाना जाता है. शेर अपने बुढ़ापे में किसी पर आश्रित न रहे इसके लिए वह सुसाइड कर लेता है.