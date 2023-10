Trending Quiz : कौन सा फल हवाई जहाज में नहीं ले जा सकते हैं?

General Knowledge Trending Quiz : नौकरी की बात आए और जनरल नॉलेज की बात न हो ऐसा होना बड़ा मुश्किल है. आज हम आपको ऐसी ही जनरल नॉलेज से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपकी नौकरी में हेल्प कर सकती है. हेल्प ऐसे कर सकती है कि जनरल नॉलेज के सवाल आपसे किसी भी फॉर्म में पूछे जा सकते हैं. इसलिए आपकी जनरल नॉलेज जितनी अच्छी होगी आपके नौकरी पाने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे. तो हम यहां आपको जीके के सवाल और उनके जवाब बता रहे हैं.

सवाल 1 - एक लड़की की उम्र 25 साल है लेकिन उसकी मां की महज उम्र 20 साल है, बताओ कैसे?



जवाब 1 - ऐसा इसलिए है क्योंकि वह उसकी सौतेली मां है.

सवाल 2 - किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है?

जवाब 2 - कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है.

सवाल 3 - कौन सी चीज है जो इंसान पानी में खाता है?

जवाब 3 - इसका जवाब गोता है, इंसान पानी में गोते खाता है.

सवाल 4 - ऐसी कौन सी चीज है जो खाने से पहले नहीं दिखती है?

जवाब 4 - वह ठोकर है जो खाने से पहले नहीं दिखती है.

सवाल 5 - कौन सा फल हवाई जहाज में नहीं ले जा सकते हैं?

जवाब 5 - नारियल, वो फल है जो फ्लाइट में बैन है.

यह भी पढ़ें...

ऐसा कौन सा शब्द है, जो कुंवारी लड़की सबके सामने नहीं बोल सकती?

सवाल 6 - वो क्या है, जो साल में 1 बार, महीने में 2 बार, हफ्ते में 3 बार और दिन में 6 बार आता है?

जवाब 6 - दरअसल, वो है 'F' लेटर, जो साल में 1 बार, महीने में 2 बार, हफ्ते में 3 बार और दिन में 6 बार आता है. इसके बारे में डिटेल में नीचे बताया गया है.

दरअसल, साल में 12 महीने होते हैं (January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December), ऐसे में इन 12 महीनों में बस February में ही 'F' लेटर आता है.

इसी तरह महीने में 2 बार यानी 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं (First Week, Second Week, Third Week, Fourth Week), इन चारों हफ्तों में केवल First Week और Fourth Week में ही "F" लेटर आता है.

अब बात करें हफ्ते में 3 बार आने की, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं (First Day, Second Day, Third Day, Fourth Day, Fifth Day, Sixth Day and Seventh Day). इन सातों दिनों में केवल First Day, Fourth Day और Fifth Day में ही 'F' लेटर आता है.

इसी तरह दिन में 6 बार, मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं (One, Two, Three, Four, Five, six, Seven, Eight, Nine, Ten..... Fourteen, Fifteen........ Twenty Four). ऐसे में यहां 'F' लेटर केवल 6 बार आता है.