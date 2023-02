IPL 2023 Schedule: आईपीएल 2023 के शेड्यूल का हुआ ऐलान, 31 मार्च से होगा महामुकाबला, देखें कब कहां होगा मैच

IPL schedule 2023: बीसीसीआई (BCCI) ने आईपीएल 2023 के 16वें सीजन (IPL 2023 Schedule) के शेड्यूल जारी कर दिया है. आईपीएल (IPL) की शुरुआत 31 मार्च से होगी. जबकि टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 28 मई को खेला जाएगा. आईपीएल के आगामी सीजन का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और गत चैंपियन गुजरात टाइटंस के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 31 मार्च को शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा. इस बार आईपीएल (IPL) के कुल 70 लीग के मैच 52 दिनों के दौरान 12 स्थानों पर खेले जाएंगे.

TATAIPL 2023

Schedule

Save The Dates

Gear up to cheer for your favourite teams pic.twitter.com/za4J3b3qzc

— IndianPremierLeague (@IPL) February 17, 2023