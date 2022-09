'सिमरन' की तड़प मिटाने के लिए डिलवरी बॉय बन गया 'राज', पैसेंजर बोले ये तो DDLJ Part 2 है

Viral Video: आप कहीं पर भी मौजूद हों आजकल कई ऐसी ऑनलाइन फूड एप्स हैं जिनकी मदद से मिनटों में ऑर्डर कर खाना मंगवाया जा सकता है. कई लोग स्टेशन पर मौजूद होकर भी खाना मंगवाते हैं. सोशल मीडिया पर डुंजो के डिलिवरी बॉय का वीडियो जमकर इन दिनों वायरल हो रहा है. लोग अब इस वीडियो की तुलना दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (DDLJ) मूवी में काम कर चुके किंग खान से कर रहे हैं. जी हां आपने सही समझा शाहरूख खान से कर रहे हैं.

ये है पूरा मामला

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म से छूट रही है और एक कस्टमर गेट पर खड़ी होकर हाथ लहराती हुई दिखाई दे रही है. पीछे से डिलिवरी बॉय पैकेट लेकर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है. इसके बाद डिलिवरी बॉय पैकेट ग्राहक को पकड़ाने में सफल भी हो जाता है. डिलिवरी बॉय की टीशर्ट पर पीछे डुन्जो लिखा हुआ नजर आ रहा है. बता दें कि डुन्जो कई शहरों में ग्रोसरी, खाना और अन्य जरूरतों का सामान पहुंचाता है.

ट्विटर पर वायरल हुआ वीडियो

इस वीडियो को स्लोमोशन में शेयर किया गया है जो की लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है. साथ ही बैकग्राउंड में डीडीएलजे का गाना भी लगाया गया है. इस वीडियो को ट्विटर पर एक यूजर ने शाहरुख खान को टैग भी किया. एक यूजर ने लिखा क्या समर्पण है, क्या दौड़ है. वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ मार्केटिंग स्टंट है. हालांकि इस वीडियो की लोकेशन क्या है इस बात का पता अभी तक नहीं चल पाया है. कुछ लोग कयास ये लगा रहे हैं कि ये वीडियो कर्नाटक के किसी स्टेशन का हो सकता है.

Just Came Across This Viral Video. His Dedication Is Really Amazing! #DDLJ #TrendingReels #SRK #Dunzo @DunzoIt @iamsrk @itsKajolD pic.twitter.com/GfGp0zmQLF

