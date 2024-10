Rajasthan News: जयपुर एयरपोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने धमकी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, सर्च ऑपरेशन जारी

Rajasthan News: जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बार फिर मशक्कत हो गई. एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ को मेल पर धमकी भरा ई-मेल मिला. इसमें धमाके की धमकी दी गई है. हालांकि, ई-मेल में जयपुर एयरपोर्ट का नाम नहीं है, लेकिन देश के चंडीगढ़, अहमदाबाद, लखनऊ, अमृतसर सहित कई एयरपोर्ट को धमकी भरा ई-मेल भेजा गया है.

मेल में हिंदू आतंकवाद दर्शाने की है कोशिश

मेल मिलने के बाद जयपुर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया. इस दौरान डिपार्चर गेट, पोर्च एरिया, पार्किंग एरिया, चेक इन एरिया, सिक्योरिटी होल्ड एरिया सहित एप्रन और विभिन्न हिस्सों में जांच की गई. डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते की मदद से भी जांच की गई. इस दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया. एयरपोर्ट से जुड़े सूत्रों की मानें तो इस बार धमकी की भाषा शैली अलग है और यह हिन्दू आतंकवाद को स्थापित करने के लिए है.

इससे पहले कब-कब मिली धमकी

इससे पहले भी कई बार इस तरह की धमकी मिल चुकी है. जानकारी के अनुसार, 27 दिसंबर 2023, 16 फरवरी 2024, 26 अप्रैल 2024, 29 अप्रैल 2024, 18 जून 2024 और 22 अगस्त 2024 को भी धमकी मिली थी.

क्या लिखा है मेल में

'याद रखना, दुनिया के सबसे ताकतवाला देशों से हम अकेला टक्कर लिया'

'I have tackled their ego and have frustrated them!'

'Hahahaha! Result? Boom, boom and BANGS!'

'BIG BIG BANGS !!'

'Hohohohohoho! No stopping, no escape! Let the games begin!'

'Jai Mahakal! Jai Ma AdiShakti'

रिपोर्टर- काशीराम चौधरी

