जयपुर लिटरेचर फेस्टिवलः स्टूडेंट टॉक सेशन रहा खास, साहित्य सम्मेलन में शेयर किया गया नॉलेज

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवलः राजधानी जयपुर में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है. इस फेस्टिवल में देश ही नहीं विदेश के भी विद्यार्थी भाग ले रहे हैं. लिटरेचर फेस्टिवल में आए विद्यार्थियों से हुई बातचीत में उन्होंने बताया ऐसे कार्यक्रम आयोजित होने से भारतीय साहित्य कला एवं संस्कृति को नजदीक से देखने का मौका मिलता है. भारत के इतिहास का क्या महत्व है, इस को करीब से साहित्य सम्मेलन के दौरान देखा जा सकता है.

आज की युवा पीढ़ी है उसको मालूम होना चाहिए कि भारत का इतिहास और महत्व था क्या है. जो भी लेखक यहां पर आए हैं और जिन्होंने अपनी किताब की प्रदर्शनी लगाई है. उससे हम सब को यहां पर सीखने को मिल रहा है। किताब के अलावा भारतीय कला एवं संस्कृति को दिखाया गया है, जो कि बड़ा ही खूबसूरत है.

A series of multivocal poetry readings where different languages, rhythms and styles converge in a joyous celebration of imaginative possibility at the Jaipur Literature Festival 2023. pic.twitter.com/TpBmebQWKM

