जयपुर में संपन्न हुआ बैंक ऑडिट सेमिनार, 800 सीए मेंबर्स ने लिया हिस्सा

Jaipur: सीए मेंबर्स की एक दिवसीय बैंक ऑडिट सेमिनार आज जयपुर में सम्पन्न हुई. सेमिनार में लगभग 800 सीए मेंबर्स ने भाग लिया.जयपुर शहर के नामी चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल हुए. हर वर्ष सरकारी बैंकों में कुछ चुनी हुई शाखाओं का अंकेक्षण होना अनिवार्य है जो केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ही की जा सकती है. बैंकिंग क्षेत्र में गड़बड़ी इसी प्रक्रिया द्वारा पहचानी व रिपोर्ट की जाती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है.

इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय सीए संस्थान जयपुर शाखा और केन्द्रिय स्तर पर गठित मैंबर्स इन प्रेक्टिस समिति द्वारा एक दिवसीय बैंक ऑडिट सेमिनार का आयोजन आज तोतुका भवन जयपुर में किया गया. केन्द्रीय परिषद सदस्य एवं मैंबर्स इन प्रेक्टिस समिति आईसीएआई के अध्यक्ष सीए प्रकाश शर्मा ने बताया दी कि बैंक ऑडिट के समय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आरबीआई की तरफ से दी गई गाइडलाइन ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार काम करे.

उन्होंने यह भी कहा कि बैंक द्वारा दिए गए लोन और एडवांस के डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से किया है या नहीं यह भी बैंक ऑडिट में देखा जाता है.जयपुर संस्थान के चेयरमैन सीए विष्णु अग्रवाल और सचिव सीए अकुर कुमार गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अथिति सीए आरके वाजपयी, जोनल मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक जयपुर थे.

इस कार्यक्रम में सीए अजय कुमार जैन दिल्ली ने LFAR, सीए पंकज तिवारी मुम्बई ने IRAC Norcms, Audit of Advances and Master Circular of RBI और सीए नयन कोठारी ने Bank Audit Overview & Planning with Case Studies पर अपना उद्धबोधन दिया. सभी ने आर.बी.आई द्वारा बैंको के लिए जारी नवीनतम निर्देशों के बारे में जाना.

यह भी पढ़ें...

हथियार तस्कर निंबाराम को जोधपुर पुलिस ने मारी गोली, दो साथियों के साथ किया गिरफ्तार

डूंगरपुर में नाबालिग लड़की से दोस्ती कर गुजरात ले गया, 4 महीने तक किया दुष्कर्म, अब खुलासा