जानिए कैसे शुरू हुआ था देश का पहला सैटेलाइट चैनल, डॉ. सुभाष चंद्रा बन चुके हैं करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा

Jaipur: डॉ. सुभाष चंद्रा ने 2 अक्टूबर 1992 को देश का पहला निजी सैटेलाइट टीवी चैनल लॉन्च किया था, जिसे आज ज़ी न्यूज के नाम से जाना जाता है. ज़ी को लॉन्च हुए 29 साल हो चुके हैं, डॉ. चंद्रा ने ही ZEE एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज की भी स्थापना की थी.

It is the love you have showered upon us, that has enabled us to achieve these milestones! This journey has taught me that being challenged in life is inevitable, but being defeated is optional. Here's to many more successful years ahead! #ZEEturns29

