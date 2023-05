Chandra Grahan 2023: इंडिया में इस वक्त दिखेगा चंद्रग्रहण, ये है ग्रहण देखने का सही तरीका, जरूर रखें ये सावधानियां

Chandra Grahan 2023: साल 2023 का पहला चंद्रग्रहण (Chandra Grahan) आज (शुक्रवार 5 मई 2023) दुनिया देखने जा रही है. भारत में चंद्रमा दिखाई देने के साथ चंद्रग्रहण (Chandra Grahan) के उपछाया चरण को देखने के लिए आपको ये बादें जाननी जरूरी हैं...

चंद्रग्रहण (Chandra Grahan) एक रोचक खगोलीय घटना है, जो आपको चंद्रमा के सभी शानदार रूपों में देखने की अनुमति देती है. यह हमारे सौरमंडल (Solar System) के कामकाज और आकाशीय गतिविधियों के बारे में अधिक जानने का एक अच्छा अवसर है. 2023 का पहला चंद्रग्रहण (Chandra Grahan) एक उपछाया ग्रहण होगा और यह आज, 5 मई को होगा.

इस दिन बुद्ध पूर्णिमा (Buddha Purnima) भी मनाई जाएगी, जो शुभ दिन माना जाता है. भारत में चंद्रग्रहण (Chandra Grahan) आज शाम 8:44 बजे IST पर शुरू होगा, जैसा कि timeanddate.com के अनुसार है. लगभग 10:52 IST पर, छाया चंद्रग्रहण (Chandra Grahan) का शीर्षावकाश या पिनाक स्थान तक पहुंच जाएगा. 6 मई को, उपछाया छाया अंतिम रूप से लगभग 1:00 बजे खत्म होगा.

उपछाया चंद्रग्रहण क्या है (What is Penumbral Lunar Eclipse)

कुल चंद्रग्रहण (Chandra Grahan), आंशिक चंद्रग्रहण (Chandra Grahan) और उपछाया चंद्रग्रहण (Chandra Grahan) तीन अलग-अलग प्रकार के चंद्रग्रहण (Chandra Grahan) हैं. पेनंब्रा एक छाया की प्रकाशमय बाहरी क्षेत्र होता है. चंद्रमा के पेनुंब्रा से आंशिक सूर्यग्रहण होते हैं, जबकि पृथ्वी के पेनुंब्रा से उपछाया चंद्रग्रहण (Chandra Grahan) होते हैं. पेनुंब्रा, पृथ्वी के छाया की पतली, बाहरी क्षेत्र होता है जब चंद्रमा पेनुंब्रा से गुजरता है, तो उपछाया चंद्रग्रहण (Chandra Grahan) होता है. इसे अन्य प्रकार के चंद्रग्रहण (Chandra Grahan)ों से कम रोचक माना जाता है क्योंकि यह सामान्य पूर्णिमा से कुछ ज्यादा नहीं होता है.

2023 में उपछाया चंद्रग्रहण कब देखा जा सकता है (Where will be Chandra Grahan 2023 visible)

5 मई को वर्ष का पहला चंद्रग्रहण (Chandra Grahan) यानी लुनर इक्लिप्स होगा. Timeanddate.com के अनुसार, पेनम्ब्रल इक्लिप्स 5 मई को 10:11 बजे पूर्वी मिस्र समय (15:11 GMT) पर शुरू होगा, 12:22 बजे पूर्वी मिस्र समय (17:22 GMT) पर अधिकतम राशि तक पहुंचेगा, और 14:31 बजे पूर्वी मिस्र समय (19:31 GMT) पर समाप्त होगा. भारतीय आकाशगंगा दर्शक 5 मई को 8:44 बजे देख सकते हैं, जो 1:00 बजे तक जारी रहेगा.

चंद्रग्रहण 2023 कहां देखा जा सकता है (Where will be Chandra Grahan 2023 visible)

तारीख और समय के अनुसार, साल के पहले चंद्रग्रहण (Chandra Grahan) यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, प्रशांत, एटलांटिक और हिंद महासागर के कुछ क्षेत्रों से दृश्य होगा. और इस साल लोग भारत में भी इस ब्रह्मांडीय घटना का दर्शन कर सकते हैं.

भारत में चंद्रग्रहण 2023 का समय (Lunar Eclipse 2023 Time in India)

टाइम एंड डेट के अनुसार, पेनउंब्रल चंद्रग्रहण (Chandra Grahan) 5 मई को लगभग 8:44 बजे IST पर शुरू होगा. लगभग 10:52 IST के आसपास, ग्रहण अपनी अधिकतम चरण या चरम पर पहुंचेगा. 6 मई को, पेनउंब्रल चंद्रग्रहण (Chandra Grahan) लगभग 1:00 बजे IST पर समाप्त होगा.

