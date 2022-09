Viral Story: दादी के गर्भ में पोती: अपने ही बेटे की झोली भरने जा रही मां, 56 साल में हुई गर्भवती

Mother is Pregnant with Her Own Son’s Child: आज की कलयुगी दुनिया में हर कुछ संभव है. यदि ये कहे कि 80 साल की महिला ने बच्चे को जन्म दिया, तो इसमें हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के समय की तकनीकी भरी दुनिया में सभी काम बड़े ही असान हो चुके हैं, ऐसा ही एक आपको अनोखी कहानी बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा, एक 56 वर्षीय महिला अपने ही बेटे के बच्चे की मां बनने वाली है. एक दादी की कोख में पोती पल रही है.तो आपको बताते हैं इस अनोखी कहानी के बारे में.

इन दिनों नैंसी हॉक नाम की एक महिला सोशल मीडिया पर छाई हुई है. नैंसी ने जिस बच्चे को जन्म देकर पाला-पोसा और बड़ा किया, अब वह उसी के बच्चे की मां बनने जा रही है. 56 वर्षीय महिला अपने अपने ही बेटे के बच्चे के अपने गर्भ में पाल रही हैं. नवंबर में वो अपनी पोती को जन्म देगी और दादी के बजाय उसकी मां कहलाएंगी.

दादी को कोख में पल रही है पोती

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के उताह की रहने वाली नैंसी के गर्भ में 32 साल के बेटे जेफ और 30 साल की बहू कैम्ब्रिया का बच्चा पल रहा है. वह अपने बेटे और बहू के लिए एक सरोगेट मदर बननी है. नवंबर में उनके घर में एक सदस्य की एंट्री होने वाली है. नैंसी जल्द ही अपनी पोती को जन्म देगी.

दादी या मां

डॉक्टरों के अनुसार 56 साल की नैंसी बिल्कुल ठीक है. उसकी यह पहली पोती नहीं है, इससे पहले भी उनके घर में 4 बच्चे हैं. इन सभी को उनकी बहू ने ही जन्म दिया है. हालांकि दोनों बार हुए जुड़वां बच्चों के दौरान उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. परिवार बढ़ाने की जिम्मेदारी अब खुद नैंसी ने उठाने का फैसला किया है. आपको बता दें कि वह पहले 5 स्वस्थ बच्चों को जन्म दे चुकी हैं.

क्या होती है सरोगेसी (What is Surrogacy in hindi) ?

सरोगेसी का विकल्प उन महिलाओं के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है, जो प्रजनन संबंधी मुद्दों, गर्भपात या जोखिम भरे गर्भावस्था के कारण गर्भ धारण नहीं कर सकती हैं. सरोगेसी को आम भाषा में किराए की कोख भी कहा जाता है, यानी बच्चा पैदा करने के लिए जब कोई कपल किसी दूसरी महिला की कोख किराए पर लेता है, तो इस प्रक्रिया को सरोगेसी कहा जाता है, यानी सरोगेसी में कोई महिला अपने या फिर डोनर के एग्स के जरिए किसी दूसरे कपल के लिए प्रेग्नेंट होती है. अपने पेट में दूसरे का बच्चा पालने वाली महिला को सरोगेट मदर कहा जाता है.

