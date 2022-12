Neck pain in winter: गर्दन दर्द से परेशान हैं तो फॉलो करें ये आसान टिप्स, जिंदगी भर नहीं होंगे परेशान

Neck pain Symptoms and causes in winter: हमारे शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा गर्दन होता है, जिसमें स्पाइनल बोन्स, मांसपेशियां और कई तरह के टिशूज शामिल होते हैं. शरीर के अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों के विपरीत, गर्दन ढकी हुई नहीं होती और इसलिए इसमें चोट लगने का खतरा बना रहता है. गर्दन में खिंचाव की समस्या बहुत आम-सी बात है और इसलिए गर्दन दर्द का सामना भी करना पड़ जाता है.