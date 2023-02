NEET PG 2023: नीट पीजी एग्जाम टल सकती है ! सुप्रीम कोर्ट का आ सकता है बड़ा फैसला

NEET PG 2023 Live Updates: नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, NEET PG 2023 के स्थगित होने की सुनवाई को लेकर आज बड़ा फैसला आने की संभावना है. मेडिकल के इच्छुक उम्मीदवार नीट पीजी 2023 परीक्षा की तारीख को 2-3 महीने के लिए टालने की मांग कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. फिलहाल, नीट पीजी 2023 का आयोजन 5 मार्च, 2023 को होना है. इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा को सूचित किया था कि नीट पीजी 2023 परीक्षा स्थगित नहीं की जाएगी.

We are waiting for the Supreme Court hearing. It could be anyday in ths week. V r trying for hearing asap.

Ministery officials r closely monitoring my tweets so I request @MoHFW_INDIA to stop ths unnecessary battle with the students and Postpone NEET PG immediately. @PMOIndia

— Dr. Rohan Krishnan (@DrRohanKrishna3) February 19, 2023