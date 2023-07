World News : पाकिस्तान की कोर्ट में गवाही देने पहुंचे 14 बंदर, 1 निकलकर भागा तो मचा हड़कंप, देखिए वीडियो

Pakistan Monkey Smugglers, World News : पाकिस्तान (Pakistan) में बंदरों की तस्करी से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि कराची शहर में 14 बंदरों की तस्करी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया. शुक्रवार को जब आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, तब सबूत के तौर पर बंदरों को भी लाया गया. लेकिन इसी दौरान इन 14 में से एक बंदर वहां से भाग गया. बंदर के बच्चे के भागते ही कोर्ट परिसर में भगदड़ मच गई. बताया जा रहा है कि भागते ही बंदर पेड़ पर चढ़ गया, जिसके बाद अदालत स्टाफ बहुत देर तक उसे नीते उतारने का प्रयास करता रहा.

देखिए वीडियो...

cre Trending Stories

A baby monkey, which was recovered by the Sindh Wildlife Department, fled from the premises of city court in Karachi.

The department's official said that 14 newborn monkeys were recovered at the M-9 motorway during the search of a passenger bus arriving in the port city from… pic.twitter.com/0SscKhHPo0

— Dialogue Pakistan (@DialoguePak) July 21, 2023