India@75: विकसित देश के लिए 25 साल का लक्ष्य, पीएम मोदी की 10 बड़ी बातें जानिए

जयपुर: भारत स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है. देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर देश के अलग-अलग क्षेत्रों में तिरंगा फहराया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराकर देश को संबोधित किया. पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में कई बातें कहीं. आइए जानते हैं पीएम मोदी की कुछ बड़ी बातें

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित किया. पीएम ने कहा कि आजादी के 75 साल के जश्न पर देश डूबा हुआ है. पीएम मोदी ने इस दौरान अगले 25 वर्षों के लिए लक्ष्य भी निर्धारित किए. पीएम मोदी ने विकसित भारत पर खास तवज्जो देते हुए कहा कि हमें इससे कम कुछ नहीं चाहिए.

1. 25 साल के भीतर विकसित भारत बनाएंगे. उन्होंने कहा कि भारत को स्वतंत्रता की शताब्दी मनाने से पहले एक विकसित राष्ट्र बनाना है. इसमें आप सभी का सहयोग और समर्थन चाहिए.

यह भी पढ़ें: स्वतंत्रता दिवस के दिन सोना स्थिर, चांदी की कीमत 60 हजार के पार

2. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 2047 तक स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने के लिए पांच प्रतिज्ञाओं के साथ आगे बढ़ने की अपील की. पीएम मोदी ने पांच प्रण का जिक्र करते हुए कहा कि साल 2047 के लिए पांच प्रतिज्ञाएं हैं, विरासत पर गर्व, नागरिकों का कर्तव्य, एकता, गुलामी को दूर करना और विकसित भारत बनाना.

3. पीएम ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि हम बापू, भीमराव अंबेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर का आभारी हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी.

4. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद पर भी जमकर प्रहार किया. पीएम मोदी ने कहा कि आज मैं दो विषयों पर प्रमुखता से चर्चा कर रहा हूं. भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद देश की सबसे बड़ी चुनौती है. इस दोनों को खत्म करना होगा. तभी देश आगे बढ़ेगा.

5. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आज एक नया नारा भी जोड़ा. पीएम मोदी ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान, जय किसान का नारा दिया और फिर इसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने जय विज्ञान जोड़ा था. अब इसमें जय अनुसंधान जोड़ने का समय आ गया है. अब जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान.

6. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने नारी सम्मान की बात पर जोर दिया. उन्होंने देशवासियों को खासतौर पर महिलाओं का अपमान न करने का संकल्प दिलवाया. हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि 'जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं.'

7. नागरिक कर्तव्य पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक विकृति आई है. व्यवहार में, बोलचाल में. क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नागरिक कर्तव्य से कोई अछूता नहीं रह सकता.

8. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आजादी के इतने दशकों बाद पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है. विश्व, भारत की तरफ गर्व और अपेक्षा से देख रहा है. समस्याओं का समाधान दुनिया, भारत की धरती पर खोजने में लगी है. विश्व का ये बदलाव, विश्व की सोच में ये परिवर्तन 75 साल की हमारी यात्रा का परिणाम है.

यह भी पढ़ें: इस इंडियन क्रिकेटर की पत्नी ने पीएम मोदी से की अपील- कहा इंडिया का नाम चेंज कर दो

Corruption and cronyism / nepotism…these are the evils we must stay away from. #IndiaAt75 pic.twitter.com/eXOQxO6kvR

— Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2022