राजस्थान में पुष्पा ने परिवार के साथ लिया टाइगर सफारी का मज़ा, इंस्टाग्राम पर तस्वीरें की शेयर

Allu Arjun : राजस्थान का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दुनिया भर में टाइगर सफारी के लिए जाना जाता है. जहां साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपर स्टार अल्लू अर्जुन भी फैमिली के साथ साइटिंग के लिए पहुंचे.

अल्लू अर्जुन ने टाइगर सफारी की तस्वीरें और वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं साथ ही अपने बेटे अयान का बनाया वीडियो भी पोस्ट किया है.

इसके अलावा अल्लू अर्जुन और उनके परिवार ने जयपुर के प्रतिष्ठित आमेर किले के साथ-साथ सिटी पैलेस, जंतर मंतर और हवा महल का भी दौरा किया.अल्लू अर्जुन और उनका परिवार राजस्थान में चोखी ढाणी में राजस्थानी खाने का लुत्फ लेता भी दिखा.

आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन ने 2011 में स्नेहा रेड्डी से शादी की थी. अल्लू अर्जुन का एक बेटा अयान और बेटी अरहा है. ये कपल अक्सर अपने परिवार के साथ वक्त बिताता दिखता है. साथ ही सोशल मीडिया पर एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी करता है.

