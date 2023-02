रेल बजट 2023: राजस्थान में रेलवे के लिए रिकॉर्ड 9532 करोड़ रुपये का बजट आवंटित: वैष्णव

Rail Budget 2023: एक फरवरी को प्रस्तुत बजट में भारतीय रेलवे को 2.40 लाख करोड रू के बजट का प्रावधान किया गया है. वर्ष 20213-14 के बजट से 9 गुना अधिक जो कि अभी तक का सर्वाधिक बजट है. रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव वर्चुअल माध्यम से बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान में अभी तक का रिकार्ड बजट 9532 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है. वर्ष 2009-14 के प्रतिवर्ष औसत 682 करोड़ की तुलना में लगभग 14 गुना अधिक है.

