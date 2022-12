जयपुर में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, घूसखोरी के मामले में सात को पकड़ा, 40 लाख हुए बरामद

Jaipur: राजस्थान के जयपुर में सीबीआई एक्शन मोड पर है. सीबीआई ने घूसखोरी के एक मामले में दक्षिण पश्चिमी कमान के एकीकृत वित्तीय सलाहकार (आईएफए) और छह अन्य को गिरफ्तार किया है. जिसमें लेखा अधिकारी, निजी व्यक्ति सम्मिलित हैं. तलाशी के दौरान 40 लाख रु. (लगभग) की नकद धनराशि बरामद की.

सीबीआई ने घूसखोरी के आरोप पर दक्षिण पश्चिमी कमान, जयपुर में कार्यरत एकीकृत वित्तीय सलाहकार (IDAS-98), लेखा अधिकारी; कनिष्ठ अनुवादक एवं 4 निजी व्यक्तियों को गिरफ़्तार किया.

जयपुर में सीबीआई ने एकीकृत वित्तीय सलाहकार (IDAS-1998),दक्षिण पश्चिमी कमान, जयपुर; लेखा अधिकारी, दक्षिण पश्चिमी कमान; कनिष्ठ अनुवादक, पीसीडीए, दक्षिण पश्चिमी कमान; चार फर्मों के निजी व्यक्तियों और अज्ञात लोक सेवकों, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध घूसखोरी के आरोप पर मामला दर्ज हुआ था.

ऐसा आरोप है कि 3 निजी फर्मों के आरोपियों ने षड्यंत्र किया. जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिण पश्चिमी कमान में विभिन्न स्थानों हेतु सफाई सेवाओं (conservancy services) की आउटसोर्सिंग (Outsourcing) से संबंधित सभी कार्यों को प्राप्त कर रहे थे. इन कार्यों के आवंटन में अनुचित पक्ष लेने के साथ-साथ जीईएम (GeM) के प्रावधानों को भी दरकिनार कर एकीकृत वित्तीय सलाहकार (IFA), दक्षिण पश्चिमी कमान, जयपुर के कर्मियों को रिश्वत देकर बिना आपत्ति के बिलों का भुगतान कर रहे थे.

शिकायत ये भी थी कि (IFA) ने लेखा अधिकारी, कनिष्ठ अनुवादक, पीसीडीए, दक्षिण पश्चिमी कमान के साथ मिलकर जयपुर स्थित एक कंपनी के निजी व्यक्ति (जो लोक सेवकों के लिए मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा था) के साथ मिलीभगत में निजी ठेकेदारों से अवैध रिश्वत की मांग कर रहे थे. कार्रवाई के दौरान जयपुर, जींद, बठिंडा, गंगा नगर समेत 9 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी ली गई, जिसमें 40 लाख रु. (लगभग) की नकद धनराशि, लोक सेवकों से संबंधित विभिन्न संपत्तियों के दस्तावेज और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए है.

गिरफ्तार आरोपी

सुनील कुमार , निजी फर्म व्यक्ति ,हरियाणा

प्रबजिन्दर सिंह बरार , निजी व्यक्ति ,राजस्थान

दिनेश कुमार जिंदल ,निजी व्यक्ति ,भटिंडा ,पंजाब

उमा शंकर प्रसाद कुशवाह , Integrated Financial Advisor, South Western Command, Jaipur. (सरकारी आदमी )

राम रूप मीणा , Accounts Officer posted at the Office of IFA. ( सरकारी आदमी )

विजय नामा , Junior Translator, PCDA, South Western Command, Jaipur (सरकारी आदमी )

राजेन्द्र सिंह , दलाल और अज्ञात पब्लिक सर्वेन्ट और निजी व्यक्ति

