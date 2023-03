Right to health Bill पर बोले राजेंद्र राठोड़- मरीजों का जीवन संकट में डॉक्टरों से सरकार करें बात

Rajendra Rathore on Right to health bill: उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि आज राजस्थान में डॉक्टरों की हडताल के कारण आईसीयू में भर्ती मरीजों के जीवन पर संकट है.राइट टू हेल्थ बिल को लेकर प्रवर समित से लेकर विधानसभा तक बात कही है.