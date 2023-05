RBI का बड़ा फैसला, 2 हजार के नोट पर लगाई रोक, बैंकों में जमा करने होंगे मौजूदा नोट

Demonitisation : नोटबंदी के बाद एक बार फिर से जनता के लिए परेशानी शुरू होने वाली है. 2008 में हुई नोटबंद की बाद रिजर्व बैंक ने अब 2000 के नोटों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. आरबीआई ने शुक्रवार शाम को गाइ[लाइन जारी करते हुए बताया है कि अभी यह भारतीय करंसी के तौर पर यह बना रहेगा. जारी प्रेस विज्ञपति में रिजर्व बैंक ने बताया है कि दो हजार रुपये के नोट को सर्कुलेशन से वापस ले लिया गया है. लेकिन यह लीगल टेंडर बना रहेगा..2,000 रुपये का यह नोट नवंबर 2016 में लाया गया था.

