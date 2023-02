RRB Group D : रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर फंसा पेंच, साढ़े तीन लाख से ज्यादा ट्वीट, पीएमओ और रेल मंत्रालय तक पहुंचा मामला

RRB Group D : रेलवे ग्रुप डी की भर्ती को लेकर पेंच फंसा हुआ है. रेलवे ग्रुप डी के कैंडिडेट्स इस मामले को लेकर पूरी तरह से अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. इनका गुस्सा सोशल मीडिया पर साफ तौर पर देखा जा सकता है. यह विवाद रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2019 की वेटिंग लिस्ट जारी करने को लेकर हो रहा है.

पीएमो, रेल मंत्रालय समेत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को अब तक साढ़े तीन लाख से अधिक ट्वीट किए जा चुके हैं. हैश टैग #railway_groupd_waiting_do ट्रेंड भी कर रहा है. साथ ही रेलवे ग्रुप डी के कैंडिडेट्स पदों की संख्या 1.03 लाख से बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.

2019 में आई थी रेलवे ग्रुप डी की भर्ती

उम्मीदवारों ने डीवी रिजल्ट व कटऑफ, आरक्षण क्राइटेरिया पर रेलवे से स्पष्टीकरण मांगा है. साथ ही 1:1.5 के अनुपात में वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग की है. आपको बता दें कि यह भर्ती 2019 में निकली थी. तब से अब तक रेलवे में जो नए पद आए हैं, उन्हें भी इस भर्ती में शामिल किया जाए.

RRB Group D की भर्ती को लेकर सोशल मीडिया में #railway_groupd_waiting_do से लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं. उम्मीदवारों का गुस्सा सातमें आसमान पर है. कैंडिडेट्स का कहना है यदि सरकार जल्द हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो जल्द बड़ी अंदोलन छेड़ा जाएगा.

#railway_groupd_waiting_do #railway_groupd_waiting_do #railway_groupd_waiting_do @AshwiniVaishnaw @AmitShah @PMOIndia @RahulGandhi @RailMinIndia Sir, we need waiting RRB Level 1 post. We waiting for 4 yrs. Please released additional vacancy. We won't get another chance pic.twitter.com/nRNFz6PUwr

— ARVIND KUMAR (@realIndian96) February 25, 2023