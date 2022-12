माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करने पहुंचे अभिनेता शाहरुख खान, ‘पठान’ के लिए मांगी मुराद

Shahrukh Khan Visit Vaishno Devi Temple: बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान मक्का जाने के बाद वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे. शाहरुख खान जम्मू-कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर में देखा गया. शाहरुख खान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वायरल हो रहे वीडियो में शाहरुख अपने सुरक्षा गार्डों से घिरे मंदिर की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में शाहरुख खान ब्लैक हुड वाली जैकेट पहने नजर आ रहे है.

Shah visited Vaishno Devi Temple

May Devi Maa fulfill all his wishes #ShahRukhKhan pic.twitter.com/1XrL82XaCW

— Sharania JhanviBesharamRang (@SharaniaJ) December 12, 2022