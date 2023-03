Viral video : इस साइकिल के घर आने की खुशी के आगे मर्सिडीज़ के दाम भी कम

Viral Video : झोपड़ी में रहने वाला पिता जब परिवार के लिये सैकंड हैंड साइकिल खरीद कर लाया तो उसके बेटे की खुशी इस वीडियो में देखने लायक है. वीडियो थोड़ा पुराना है. लेकिन सीख नई देता है.

खुशियां बेशकीमती होती है, कुछ लोगों की खुशी मंहगी तो कुछ लोगों को छोटी छोटी बातों में ही खुशी ढूंढने की आदत होती है और ऐसे लोग ही दरअसल जिंदगी को जीते हैं. बचपन में जब कोई एक टॉपी भी देता था तो वो खुशी, आज महंगी से महंगी चीज के मिल जाने के कहीं ज्यादा है.

इंटरनेट पर वायरल इस वीडियो में एक छोटा का बच्चा अपने पिता की सैंकेड हैंड साइकिल को देखकर इतना खुश होता है कि उछल उछल कर अपनी खुशी जताता है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है.

ये वीडियो एक IAS अधिकारी अवनीश शरण ने शेयर किया था और उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'ये सिर्फ एक सेकंड हैंड साइकिल है, जरा उनके चेहरों पर खुशी देखिए. ये एक्सप्रेशन्स कह रहे हैं, कि उन्होंने एक नई मर्सिडीज बेंज (New Mercedes Benz) खरीदी है.

इस वीडियो को लाखों व्यूज और हजारों लाइक्स मिले और बहुत सारे लोगों ने इसे पसंद भी किया है. सिर्फ 15 सैकेंड के इस वीडियो में पिता पहले अपनी सैकेंड हैंड साइकिल की पूजा करते हैं और सिर झुकाते हैं. ऐसा ही छोटा सा बच्चा भी करता है और फिर खुशी से उछलने लगता है.

It’s just a second-hand bicycle. Look at the joy on their faces. Their expression says, they have bought a New Mercedes Benz. pic.twitter.com/e6PUVjLLZW

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) May 21, 2022