Rajasthan: राज्य पक्षी गोडावण के जन्म पर जलवायु मंत्री ने जताई खुशी, ट्वीट कर के कहा ये

Jaisalmer News: जैसलमेर के सम स्थित गोडावण ब्रीडिंग सेंटर में गोडावण का कुनबा बढ़ा हैं. अंडे से निकली मादा ने 3 साल बाद एक गोडावण को जन्म दिया है.यह सम ब्रीडिंग सेंटर में देश का पहला मामला है. केद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी गोडावण के जन्म पर ट्वीट करके इसकी जानकारी देकर बधाई दी है.

Happy to share Project Great Indian Bustard has crossed another milestone in Jaisalmer.

GIB, a highly endangered bird, also known as Son Chiraiya, has been successfully hatched from artificially reared birds in captivity.

Kudos to forest officials & @wii_india for the feat. pic.twitter.com/tKiFQTcAcb

— Bhupender Yadav (@byadavbjp) April 1, 2023