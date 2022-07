जोधपुर में बारिश से 5 लोगों की मौत, तीसरे दिन भी स्कूल बंद, 20 हिरणों की गई जान

Jodhpur Heavy Rain : जोधपुर में बारिश ने जन जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. 3 दिन की बारिश ने 5 लोगों की जान ले ली है. जुनावों की ढाणी में फैक्ट्री में 4 फीट तक पानी भर गया जिसके बाद गुरुवार सुबह 4 बजे 15 मजदूरों को फैक्ट्री से रेस्क्यू किया गया. आपको बता दें कि न्यू रूप नगर में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया था और सेना के जवानों ने लोगों को नाव से रेस्क्यू किया.

जोधपुर शहर से सालावास को जोड़ने वाली जोजरी नदी तेज बारिश के चलते उफान पर आ गई है, वहीं आसपास क्षेत्रों में नदी उफान आने के बाद सांगरिया फाटा से सालावास जाने वाली रोड को बंद कर दिया गया है. वहीं सड़क पर 3 से 4 फीट तक सड़क पर पानी बह रहा है. सालावास सरपंच ओमाराम ने बताया कि जोजरी नदी उफान के चलते सालावास से जोधपुर जाने वाली रोड को बंद कर दिया है.

वहीं सड़क पर 3 से 4 फीट पानी की आवक होने से कोई जनहानि ना हो इसको देखते हुए रास्ते को बंद कर दिया गया है. रास्ता बंद होने की वजह से वाहनों की दोनों तरफ लंबी-लंबी कतारें कई घंटों तक लगी है. वहीं मुख्य रोड होने की वजह से कई गांवों का संपर्क होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा.

जोधपुर में भारी बारिश से उपजे हालात को देखते आज तीसरे दिन भी स्कूलों की छुट्टी रखी है. इस बीच जोधपुर जिले के ओसियां का बैठवासियां बांध टूट चुका है. इससे बांध का पानी आसपास के गांवों में घुस गया और लोग बेहाल हैं. बारिश से अब तक सात लोगों की जान जा चुकी है. जिले में करीब 262 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो चुकी है. नदी नाले उफान पर हैं तो जोधपुर शहर में कई जगहों पर पानी भरा है. ट्रेनें को रद्द या रूट बदल दिया गया है वही रोडवेज बस बंद कर दी गयी है.

जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने निजी और सरकारी स्कूल को आज भी बंद रखने के आदेश दिये थे. जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़ बुधवार को खुद शहर के पुराने भवनों और भीतरी शहर का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे.

सूरसागर के गेंवा गांव में लोगों के घरों में पांच-पांच फीट तक पानी भर गया. इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. बिजली भी नहीं थी. ऐसे में एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर कई परिवार को पानी से बाहर निकाला. बारिश से बाद के हालात को देखते हुये जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है.

People must not try to cross any flooded area, unless necessary. We have made security arrangements close to water bodies, including police, divers. Children, especially, should only venture out of the house with an adult: Ravi Dutt Gaur, CP, Jodhpur pic.twitter.com/IcNA7Hm1YF

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 28, 2022