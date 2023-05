जलशक्ति मंत्रालय के अधीन आने वाले PSU के पूर्व डायरेक्टर के घर CBI रेड में मिली 20 करोड़ की गड्डियां

CBI raidedRajender Kumar Gupta: सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है. सीबीआई की यह कार्रवाई जल शक्ति मंत्रालय के तहत आने वाले वैपकोस वॉटर एंड पावर कंसल्टेंसी के अधीन आने वाली कंपनी वैपकोस वॉटर एंड पावर कंसल्टेंसी में हुई है. जिसके पूर्व सीएमडी राजेंद्र पाल गौतम है. सीबीआई ने छापेमारी करते हुए पूर्व सीएमडी राजेंद्र पाल गुप्ता परिसरों पर छापे के दौरान बीस करोड़ रुपये कैश बरामद किए हैं.

CBI raided places in around 19 locations including Delhi, Chandigarh, Panchkula, Gurugram, Sonipat & Ghaziabad in connection with disproportionate assets case against Rajender Kumar Gupta, former CMD of WAPCOS water & power consultancy which comes under Jal Shakti ministry. CBI… pic.twitter.com/4y635hUdaB

