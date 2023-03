चलती कार में पत्नी के साथ मस्ती करते हुए युवक ने बनाया रील, अब सवाई माधोपुर पुलिस ने दिया झटका

Sawai Madhopur Viral Video : सोशल मीडिया पर रील बनाने का शौक लोगों के सिर चढ़ कर बोल रहा है. रील बनाने के लिए लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं. यहां तक कि जान कि परवाह भी नहीं करते हैं. कुछ ऐसा कारनामा सवाई माधोपुर के एक शख्स ने किया. जिसके बाद उसे रील बनाना भारी पड़ गया. यह शख्स अपनी लग्जरी गाड़ी को ऑटो पायलट मोड़ पर डाल कर पत्नी के साथ मस्ती करने लगा. जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसे लेने के देने पड़ गए. अब यह शख्स कान पकड़ कर माफ़ी मांग रहा है.

दरअसल सवाई माधोपुर के रहने वाले शख्स ने कोटा से टोंक जाते हुए अपनी कार को ऑटो ड्राइविंग मोड़ यानी कि एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (ADAS) में डाल कर अपनी पत्नी के साथ रील बनाई. यह रील सोशल मीडिया पर वायरल हो गया जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने शख्स के इस हरकत पर सवाल उठा दिए, कहा- एक्सीडेंट हो सकता है. यह गैर जिम्मेदाराना है. एक रील में तो शख्स गाड़ी को ऑटो मोड में डाल कर अपने बच्चे से भी खेलता हुआ दिखाई दे रहा है.

शख्स का कहना है कि उसने सोशल मीडिया पर कई ऐसे रील देखे थे, जिसे देख कर वो उससे प्रेरित हो गया और हाईवे पर सफर के दौरान रील बना लिया. वो अपने बहन के पास निवाई जा रहा था, इसी दौरान टोल से तक़रीबन 15 किलोमीटर पहले उसने गाड़ी को ऑटो मोड में डाल कर 30 सेकण्ड का रील बना लिया. जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

He (Some, auys khan) is the worst SUV driver.... This is too dangerous for baby and other people on Road. This is illegal and ADAS feature is not meant for this.#MahindraXUV700Stunt ##MahindraXUV700Reel@anandmahindra @MahindraXUV700 @PoliceRajasthan @SPsawaimadhopur pic.twitter.com/HF1HqcK4l9

— Abhishek Anand Journalist (@TweetAbhishekA) March 12, 2023