Ravan Dahan 2022: धूं-धूंकर जल उठा रावण का पुतला, पटना से लेकर दिल्ली तक मना असत्य पर सत्य की जीत का जश्न

Dussehra 2022: विजयादशमी के मौके पर देशभर में रावण का पुतला फूंका गया. बिहार से लेकर पंजाब और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में रावण दहन किया गया. बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान पर दशहरा के मौके पर रावण दहन किया गया. वहीं, पंजाब के अमृतसर में रावण दहन की तस्वीरें सामने आई हैं.

उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बारिश के बाद भी रावण का दहन किया गया. बुधवार को राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में भारी बारिश हुई. दशहरे के दिन हुई बारिश के कारण कानपुर, लखनऊ तथा कई अन्य जिलों में जगह जगह रावण दहन स्थलों पर पानी भर गया जिसकी वजह से दशहरा के कार्यक्रमों में खलल पड़ा.

#WATCH | Uttarakhand: 'Ravan Dahan' being performed at Parade Ground in Dehradun, on the occasion of #Dussehra pic.twitter.com/EDJaX7dM6T — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 5, 2022

#WATCH | Bihar: 'Ravan Dahan' being performed at Gandhi Maidan in Patna, on the occasion of #Dussehra pic.twitter.com/JlIHHD1ndr — ANI (@ANI) October 5, 2022

#WATCH | Punjab: 'Ravan Dahan' being performed outside Durgiana Temple in Amritsar, on the occasion of #Dussehra pic.twitter.com/XBboc10GUu — ANI (@ANI) October 5, 2022

राजधानी लखनऊ तथा आसपास के विभिन्न जिलों में आज सुबह से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था. प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस बारिश के कारण दशहरा कार्यक्रमों के आयोजन पर बुरा असर पड़ा.कई स्थानों पर दहन के लिए खड़े किए गए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के कागज के बने पुतले पानी पड़ने से गीले हो गए.

गुजरात के मुख्यमंत्री ने दशहरे पर परंपरागत शस्त्र पूजा की

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को दशहरे के अवसर पर गांधीनगर में स्थित अपने आवास पर 'शस्त्र पूजा' की. पटेल ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ अपने सुरक्षा कर्मियों के हथियारों की पूजा की, जिसमें स्वचालित बंदूकें और पिस्तौल शामिल थीं.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश और जनता की सेवा में पुलिस बल के समर्पण की सराहना की. पटेल ने राज्य की जनता को बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले दशहरा पर्व की बधाई दी. गुजरात में शस्त्र पूजा की परंपरा तब शुरू हुई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री थे. तब से, अन्य मुख्यमंत्रियों ने दशहरे पर इस परंपरा का पालन किया है.

