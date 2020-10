कांग्रेस का मोदी सरकार पर देश में कुपोषण बढ़ाने का आरोप, रिजिजू ने ऐसे किया पलटवार

नई दिल्ली: भारत में कुपोषण (Malnutrition) का स्तर बढ़ने के कांग्रेस (Congress) के बयान पर केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने पलटवार किया है. रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस बांग्लादेश की तस्वीर का इस्तेमाल करके देश को बदनाम क्यों कर रही है.

पोषण के मामले में देश की स्थिति सुधरी: रिजिजू

किरेन रिजिजू ने कहा कि भारत ने पोषण के मामले में अपनी स्थिति सुधारी है. जिसके चलते अब उसकी वैश्विक रैंक 102 से इंप्रूव होकर 94 हो गई है. रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में लॉकडाउन के दौरान देश के 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया. जिससे लोग भुखमरी का शिकार होने से बचे.

Why is Congress Party using picture from Bangladesh to defame our own country? Why?

India has improved it's ranking from 102 to 94, and is improving further. Under PM @narendramodi Ji, India is providing free ration to more than 80 crore needy people during COVID-19 pandemic. https://t.co/X0d7O7hJlT

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) October 18, 2020