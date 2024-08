Robert Vadra: 'संसद में उनकी कोई जगह नहीं', महिला सुरक्षा-किसानों पर बोलते हुए रॉबर्ट वाड्रा का कंगना रनौत पर निशाना

Robert Vadra News: कारोबारी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने किसान आंदोलन के विरोध से जुड़े बयानों को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर निशाना साधा है. यहां तक की वाड्रा ने संसद में रानौत की उपस्थिति पर कड़ा एतराज जताया है. रनौत के हालिया बयानों के जवाब में वाड्रा ने कहा, "वह एक महिला हैं, महिलाओं की सुरक्षा और प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है. लेकिन वह संसद में रहने के लायक नहीं हैं."

कंगना रनौत की शैक्षणिक योग्यता पर रॉबर्ट वाड्रा का सवाल

तेलंगाना के हैदराबाद शहर में रॉबर्ट वाड्रा ने शुक्रवार शाम को कंगना रनौत की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाते हुए कहा, "वह सार्वजनिक कल्याण पर अपने हितों को प्राथमिकता देती हैं. उन्हें महिलाओं के बारे में भी सोचना चाहिए." बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ने आगे कहा, "... आजकल हमें महिलाओं के बारे में, उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित होने की जरूरत है और महिलाओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है वह गलत है. मैं अपने देश के सभी पुरुषों से महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोचने का अनुरोध करता हूं."

केवल अपने बारे में सोचती हैं रनौत, वाड्रा का तीखा हमला

महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बात करते हुए वाड्रा ने आगे कहा, "...मैं कहूंगा कि बीजेपी को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए. उनकी सभी महिला मंत्रियों को सामने आना चाहिए और महिलाओं के लिए खड़ा होना चाहिए... मैं कंगना रनौत का सम्मान करता हूं लेकिन मुझे लगता है कि उनके लिए संसद में कोई जगह नहीं है. वह पढ़ी-लिखी नहीं हैं और उनके संसद में रहने का कोई कारण नहीं है. मेरी राय में, वह लोगों के बारे में नहीं सोचती हैं, वह केवल अपने बारे में सोचती हैं.''

#WATCH | Hyderabad, Telangana: Businessman Robert Vadra says, "...Nowadays we need to be concerned about women, for their safety and whatever is happening with women is wrong. I request all the men in our country to think about the safety of women...I will say that they (BJP)… pic.twitter.com/zkfVk5KKc9

— ANI (@ANI) August 30, 2024