Assam Jumma Break: CM हिमंत का एक और बड़ा ऐलान, असम असेंबली में दो घंटे का जुम्मा ब्रेक किया रद्द

Assam CM Himanta Biswa Sarma News: असम विधानसभा ने शुक्रवार (30 अगस्त) को आधिकारिक तौर पर दो घंटे के जुम्मा ब्रेक (अवकाश) के नियम में संशोधन किया. ऐतिहासिक रूप से मुस्लिम विधायकों को शुक्रवार (जुम्मा) की नमाज अदा करने की सुविधा के लिए दी जाने वाली दो घंटे की छुट्टी को रद्द कर दिया गया.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस निर्णय के लिए विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी के प्रति आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि यह निर्णय विधानसभा की उत्पादकता बढ़ाने को प्राथमिकता देने के लिए लिया गया है.

असम विधानसभा की उत्पादकता को बढ़ाने का उद्देश्य

सीएम सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "असम विधानसभा की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के औपनिवेशिक बोझ को हटाने के लिए, प्रति शुक्रवार सदन को जुम्मे के लिए 2 घंटे तक स्थगित करने के नियम को रद्द किया गया. यह प्रथा 1937 में मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्लाह ने शुरू की थी. भारत के प्राचीन धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को कायम रखने के इस प्रयास के लिए असम विधानसभा के माननीय सभापति विश्वजीत दैमारी जी और माननीय सदस्यों को मेरा आभार."

