देवघर: झारखंड (Jharkhand) के देवघर (Deoghar) में रोपवे पर हादसा (Ropeway Accident) हो गया है, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई है. आज अब तक आठ लोगों को रेस्क्यू किया गया है. अभी भी 30-35 लोग फंसे हुए हैं. इंडियन एयरफोर्स (IAF) हवा में फंसे इन लोगों को बचाने की कोशिश में जुटी है. रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है. इसमें बिहार और झारखंड के लोग फंसे हुए हैं.

बता दें कि झारखंड के देवघर में हुए रोपवे हादसे में अब तक दो महिलाओं की मौत हो चकी है, जबकि रेस्क्यू के जरिए आज और कल मिलाकर 16 लोगों को बचाया जा सका है. अभी भी 30-35 लोग फंसे हुए हैं. त्रिकुट रोपवे हादसे में फंसे सभी लोगों को निकालने में इंडियन आर्मी के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए जुटे हैं.

इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक, झारखंड के देवघर जिले में दो एमआई-17 हेलीकॉप्टर बचाव अभियान में शामिल हैं, जहां कई लोग दुर्घटना के कारण रोपवे ट्रॉली में फंस गए हैं. ऑपरेशन अभी जारी है.

Two Mi-17 helicopters are involved in rescue operations in Deoghar district of Jharkhand where several people are stuck in a ropeway trolley due to a mishap. The operations are still on: Indian Air Force officials

