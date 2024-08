Kerala: वाम के गढ़ में संघ का 'भागवत' समागम, 3 दिन के महामंथन में क्या-क्या तय होगा?

Kerala RSS Meet: वामपंथियों के एकमात्र बचे गढ़ केरल में कामरेडों की टेढी नजर के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का सालाना मंथन शुरू हो गया है. इस दौरान देशभर के कई राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न विषयों पर चर्चा करके आगे की रणनीति तय की जाएगी. पलक्कड़ जिले में तीन दिवसीय समन्वय बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंच गए हैं. RSS ने यह भी कहा कि वह उन पहल पर चर्चा करेगा जो 2025 में संगठन के शताब्दी वर्ष पूरे होने के मौके पर शुरू करने का उसका इरादा है.

Three-day Akhil Bharatiya Samanvay Baithak of Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) begins in Palakkad, Kerala. RSS chief Mohan Bhagwat, RSS Sarkaryavah Dattatreya Hosabale, BJP chief JP Nadda and others take part in the event.

