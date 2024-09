Caste Census: जातीय जनगणना से नहीं, चुनावी मकसद से उसके इस्तेमाल पर RSS को एतराज, पलक्कड़ बैठक में संघ का साफ संदेश

RSS Backs Caste Census: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने देश में लंबे समय से चली आ रही विपक्षी दलों की जातीय जनगणना की मांग का समर्थन किया है. पलक्कड़ में संघ और उससे जुड़े 32 बड़े संगठनों की समन्वय बैठक के बाद सोमवार को अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा, "जाति जनगणना कल्याणकारी जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन चुनावी उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए."

हमारे समाज में जातिगत प्रतिक्रियाएं एक संवेदनशील मुद्दा- संघ

आंबेकर ने आगे कहा, "सरकार को डेटा के लिए इसे (जाति जनगणना) करवाना चाहिए. हमारे समाज में जातिगत प्रतिक्रियाएं एक संवेदनशील मुद्दा हैं, और वे राष्ट्रीय एकता के लिए महत्वपूर्ण हैं." इस तरह कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की मांग के बीच संघ की ओर से जाति जनगणना को नीति-निर्माण और हाशिये पर मौजूद समूहों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बताया गया है.

राष्ट्रीय एकता और अखंडता का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जातीय संबंध

केरल के पलक्कड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने जाति आधारित जनगणना पर कहा, "हमारे हिंदू समाज में, हमारी जाति और जातीय संबंधों का एक संवेदनशील मुद्दा है. यह हमारे राष्ट्रीय एकता और अखंडता का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. इसलिए इसे बहुत गंभीरता से निपटाया जाना चाहिए, न कि केवल चुनाव या राजनीति के लिए..."

