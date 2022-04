UP के इस शहर में धारा 144 लागू, त्योहारों और बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर फैसला

गौतम बुद्ध नगर: यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है. शहर में 1 से 30 अप्रैल तक रमजान, रामनवमी और बोर्ड परीक्षा को देखते हुए धारा 144 लगाई गई है. गौतम बुद्ध नगर में लागू धारा 144 का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जानकारी दी गई कि आगामी रमजान, रामनवमी, अंबेडकर जयंती, बोर्ड परीक्षा और विधान परिषद चुनाव 2022 को देखते हुए जिले में 1 से 30 अप्रैल तक धारा 144 सीआरपीसी लागू रहेगी.

Section 144 CrPC will be imposed in the district from 1st to 30th Apr, in view of upcoming festivals of Ramzan, Ram Navami, Ambedkar Jayanti and High School/Inter examinations and the dates of General Legislative Council Election 2022 etc.:Police Commissionerate Gautam Budh Nagar pic.twitter.com/Jj8SiPG3k4

