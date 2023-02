UP News: लखनऊ में 10 मार्च तक धारा 144, इन चीजों पर लगा बैन, निकलने से पहले पढ़ लें निर्देश

Section 144 extended in Lucknow till March 10: आने वाले फेस्टिवल सीजन को देखते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस (UP Police) ने तत्काल प्रभाव से राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी है. लखनऊ पुलिस के मुताबिक, कोरोना के बढ़ते मामलों और आगामी त्योहारों में जुटने वाली भीड़ की आशंका को देखते हुए पूरे जिले में CRPC की धारा 144 को 10 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है. लखनऊ पुलिस ने इसे लेकर एक आदेश भी जारी किया है, जिसमें इस दौरान लगने वाले कई तरह के प्रतिबंधों के बारे में भी बताया गया है.

इन तारीखों का रखें ध्यान

इस आदेश को जारी करते हुए बताया गया है कि 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि, 7 मार्च को होलिका दहन और 8 मार्च को शबे बरात से संबंधित कार्यक्रम आयोजित होंगे. इसके साथ ही विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जानी है, इसी को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. आदेश के तहत त्योहारों के दौरान लोगों की भीड़ एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी. इस दौरान, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर कार्रवाई की जाएगी. यानी पब्लिक गेदरिंग के लिए लोगों को पहले प्रशासनिक अनुमति लेने की जरूरत होगी.

भूल कर भी न करें ये काम

लखनऊ पुलिस कमिश्नरी की तरफ से जारी हुए इस आदेश के मुताबिक कोविड 19 के पालन के बारे में भी कहा गया है. इसके साथ ही विधानभवन के आस पास के इलाके व मार्गों पर ट्रैक्टर ट्रॉली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, घातक पदार्थ और हथियार लेकर आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. इन रास्तों में लालबत्ती चौराहा से बंदरियाबाग चौराहा, बंदरियाबाग चौराहा से गोल्फ क्लब चौराहा और पार्क रोड होते हुए सिविल अस्पताल चौराहा, अटल चौक चौराहा, मेफेयर तिराहा चौराहा, नाबेल्टी चौराह सहित मुख्य स्थानों पर पुलिस की सतर्कता रहेगी.

Uttar Pradesh | Prohibitions under Section 144 CrPC imposed till 10th March in Lucknow, in view of upcoming festivals. pic.twitter.com/C8049HYlaS

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 10, 2023