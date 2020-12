शिवसेना विधायक ने Kangana Ranaut के खिलाफ भेजा विशेषाधिकार हनन का नोटिस, यह है मामला

मुंबई: अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की मुश्किलों में इजाफा होने जा रहा है. शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक (Pratap Sarnaik) ने कंगना के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है. सरनाईक का कहना है कि अभिनेत्री ने उन पर झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि प्रभावित करने का प्रयास किया था. इसलिए उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को कंगना के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देकर कार्रवाई की मांग की है. कंगना पहले से ही अपने बयानों को लेकर महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर चल रही हैं.

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच का सामना कर रहे सरनाईक (Pratap Sarnaik) को लेकर कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने एक ट्वीट किया था. अपने ट्वीट में उन्होंने सरनाईक के घर से पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड मिलने के बात कही थी. इसी को लेकर अब शिवसेना नेता ने अभिनेत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है. विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले की मंजूरी के बाद कंगना को विधानसभा में हाजिर होकर स्पष्टीकरण (clarification) देना पड़ सकता है.

‘मुझे बदनाम करने की साजिश’

शिवसेना विधायक ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा उनके आवास पर छापेमारी के दौरान पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड मिलने के कथित ट्वीट के लिए उन्होंने यह नोटिस दिया है. उन्होंने आगे कहा कि झूठी खबरों के जरिए मुझे बदनाम किया गया. मेरा परिवार और मैं ईडी की जांच में सहयोग कर रहे हैं. सरनाईक ने आरोप लगाया कि रनौत के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ फर्जी खबरें फैलायी जा रही हैं. बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 24 नवंबर को उनके कार्यालय पर छापा मारा था.

‘PoK’ संबंधी टिप्पणी को लेकर रनौत और सरनाईक के बीच तकरार की शुरुआत हुई थी. दरअसल, कंगना ने जब मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से की थी, तब सरनाईक ने एक इंटरव्यू में उन्हें धमकाते हुए कहा था कि यदि अगर वे मुंबई आती हैं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा. हालांकि, इस बयान को लेकर उन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ा था.

He had threatened to break my face when I had said Mumbai was feeling like POK.

India recognise those who are staking everything for you and those who are taking everything from you.

Where you place your faith their lies your future.

India Pakistan na ban jaye sambhalo yaaron https://t.co/3XdWF2m8vC

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) December 12, 2020