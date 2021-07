Suvendu Adhikari आए लेकिन मैं मिला नहीं, मीटिंग की खबरों पर बोले SG Tushar Mehta

नई दिल्ली: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (SG Tushar Mehra) ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता सुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari ) से यहां अपने आधिकारिक आवास पर मुलाकात होने से इनकार किया है. तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मेहता को हटाये जाने की मांग की है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को लिखे पत्र में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद डेरेक ओ ब्रायन, सुखेंदु शेखर रॉय और महुआ मोइत्रा ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी और विधि अधिकारी के बीच यह कथित मुलाकात ‘उचित नहीं हैं’ क्योंकि बीजेपी विधायक नारद और शारदा मामलों में आरोपी हैं और इन मामलों की जांच चल रही है.

We strongly condemn Shri Tushar Mehta's meeting with Shri @SuvenduWB, who has been accused in various offences that are currently being investigated.

This raises some serious questions about the integrity of the post held by the Learned Solicitor General. (1/2) pic.twitter.com/PQTKtNR7La

— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) July 2, 2021