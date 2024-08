वायनाड के वीडियो को शशि थरूर ने बताया Memorable, ट्रोल हुए तो समझाया क्या है इस शब्द का मतलब

Shashi Tharoor Wayanad Landslides: कांग्रेस नेता शशि थरूर अपनी अंग्रेजी के लिए जाने जाते हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर अंग्रेजी के कुछ खास शब्द शेयर करते हैं, जिनका मतलब ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है. लेकिन, बार शशि थरूर यादगार यानी Memorable शब्द लिखकर लोगों के निशाने पर आ गए हैं. दरअसल, शशि थरूर ने वायनाड का वीडियो शेयर करते हुए यह शब्द लिखा, जिसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया. हालांकि, बाद में शशि थरूर ने Memorable का मतलब समझाया और बताया कि उन्होंने वायनाड त्रासदी के बीच राहत पहुंचाने वाला वीडियो शेयर इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया.

शशि थरूर ने वायनाड का वीडियो शेयर कर क्या कहा?

शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने वाडनाड में लैंडस्लाइड के बाद आई त्रासदी में लोगों तक राहत पहुंचाने का एक वीडिय शेयर किया. वीडियो में ट्रक से राहत सामग्री उतारते और राहत शिविरों के अलावा भूस्खलन से प्रभावित जगहों को दिखाया गया है. वीडियो शेयर करते हुए शशि थरूर ने लिखा, 'वायनाड में एक यादगार (Memorable) दिन की कुछ यादें.' इसके बाद लोगों ने Memorable शब्द पर आपत्ति जताई और शशि थरूर को ट्रोल कर दिया.

शशि थरूर ने बताया Memorable शब्द का मतलब

कांग्रेस नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने इसके बाद सफाई दी और Memorable शब्द का मतलब समझाया. उन्होंने अपने पुराने ट्वीट को रीपोस्ट करते हुए लिखा, 'सभी ट्रोल्स के लिए: 'यादगार (memorable)' की परिभाषा: जो कुछ यादगार होता है, वह याद रखने लायक होता है या याद रखने की संभावना होती है, क्योंकि वह खास या अविस्मरणीय होता है. बस इतना ही मेरा मतलब था.'

For all the trolls: definition of “memorable”: Something that is memorable is worth remembering or likely to be remembered, because it is special or unforgettable.

Thats all i meant. https://t.co/63gkYvEohv

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 3, 2024