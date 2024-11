कांवड़िए चिलम-शराब पीकर दो महीने हुड़दंग मचाते हैं, हम 2 मिनट नमाज पढ़ लें तो... ओवैसी की पार्टी के नेता का बयान

Uttar Pradesh News: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (AIMIM) के यूपी चीफ ने कांवड़ियों को 'हुड़दंगी' करार दिया है. मुरादाबाद की एक जनसभा में, AIMIM प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि सावन के महीने में दो महीने तक नेशनल हाईवे बंद करा दिए जाते हैं. पुलिस विभाग के लोग कांवड़ियों के पैर धोते हैं. हाथों से चिलम पीने का इशारा करते हुए अली ने कहा कि 'कांवड़िए बेचारे माशाल्लाह लेकर मस्त रहते हैं!' AIMIM नेता ने कहा कि कांवड़िए 'चिलम भी मारते हैं, शराब भी पीते हुए रहते हैं.' वह 18 नवंबर को कुंदरकी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे.

दो महीने vs दो मिनट

शौकत अली की जुबान यहीं तक नहीं रुकी. उन्होंने आगे कहा, 'पुलिस विभाग उनके (कांवड़ियों) पैरों में मरहम लगाता है, हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूल बरसाता है.' AIMIM नेता ने कहा कि कांवड़िए हुडदंग मचाते हैं, गाड़ियां भी तोड़ देते हैं. उन्होंने कहा, 'वे दो महीने तक सड़क पर रहते हैं लेकिन हम 2 मिनट नमाज पढ़ लें तो कहने लगते हैं कि नमाज पढ़ लिया... नमाज पढ़ लिया...'

Explained: 22 साल बाद बड़े पर्दे पर दिखा वो मंजर, मोदी-शाह भी बोल पड़े, उस रोज साबरमती एक्सप्रेस में हुआ क्या था?

अली ने आगे कहा, '... ये जो सड़कें बनी हैं वो योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह के पर्सनल खजाने से नहीं बनी. ये हिंदुस्तान जितना अमित शाह और नरेंद्र मोदी का है, उतना ही हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, शौकत अली हाफिज वारिस का भी है.'

शौकत अली ने यह बयान 18 नवंबर को दिया. उस दिन AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की कुंदरकी मे जनसभा होनी थी. किसी वजह से वे नहीं पहुंचे तो उनके प्रदेश अध्यक्ष ने ही मंच संभाल लिया.

बाद में मीडिया के सवाल करने पर शौकत अली ने कहा, '...आप मुझे बताइए कि क्या इस साल सावन में एक महीने और पिछले साल दो महीने तक मुरादाबाद, बरेली से गाजियाबाद तक सड़कें बंद नहीं की गईं? अगर हम पर दो मिनट नमाज पढ़ने पर रोक है तो आप एक महीने तक सड़कें बंद करके कांवड़ियों को कैसे चलने दे रहे हैं? यह देश किसी एक का नहीं बल्कि सबका है. हम सबने मिलकर इस देश को बनाया है. ऐसी बातें करके आप हिंदू-मुसलमानों को बांट रहे हैं....'

Moradabad, UP: Regarding the Kanwar Yatra, AIMIM State President Shaukat Ali says, "…you tell me whether the roads from Moradabad, Bareilly to Ghaziabad were not blocked for a month during Sawan this year and for two months last year? If we are banned from offering namaz for two… pic.twitter.com/OHJsVGGjTb

— IANS (@ians_india) November 18, 2024