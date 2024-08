West Bengal: वो मां बनने वाली थी.. निर्मम लोगों ने जिंदा जला दिया, जलती नुकीली कीलें उसके जहन में उतार दी

Elephant Set On Fire Jhargram West Bengal: पश्चिम बंगाल के झारग्राम गांव से इंसानियत को तार-तार कर देने वाली खबर सामने आई है. लोगों के झुंड ने एक मादा हाथी को आग के हवाले कर दिया. मरने से पहले उसके ऊपर जलती नुकीली कीलों से कई बार वार किये. हैरान करने वाली बात यह है कि हाथी कुछ दिनों में मां बनने वाली थी. लेकिन लोगों के समूह ने उसे तड़पा-तड़पा कर मार डाला. इस घटना का चौंका देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ये वीडियो देखकर आपका भी खून खौल उठेगा..

गर्भवती हाथी को जलाकर मार दिया

पश्चिम बंगाल के झारग्राम में जंगली हाथी के साथ हुई बर्बरता का वीडियो लोगों को परेशान कर रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो से लोगों में बहुत गुस्सा फैल गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी बहुत दर्द में है. कुछ लोगों का कहना है कि हाथी गर्भवती थी. लोगों ने हाथी पर आग लगाने वाली लोहे की कीलें फेंकीं. आखिर में, हाथी जलकर मर गई.

क्या कहा वन अधिकारी ने..

वन विभाग के मंत्री से बात नहीं हो पाई है, लेकिन वन विभाग के एक बड़े अधिकारी ने कहा है कि उन्हें इस घटना के बारे में पता चल गया है और वे इसकी जांच कर रहे हैं. कई लोगों ने इस घटना पर बहुत दुख जताया है और कहा है कि जानवरों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए.

हाथी ने दर्द से तोड़ दिया दम

कुछ नेटिज़न्स के अनुसार गर्भवती हाथी को पास के एक घर से जलती हुई लोहे की कीलों से हमला किया गया. जिससे वह दर्द से तड़पती हुई दिखाई दे रही है. वीडियो के अंत में हाथी सड़क पर ही दम तोड़ देती है. वन मंत्री बीरभा हांसदा से संपर्क नहीं हो सका, लेकिन एक वरिष्ठ वन अधिकारी ने बताया कि हमें घटना के बारे में पता चला है और वीडियो देख लिया है. हम मामले की जांच कर रहे हैं.

On August 12, #India celeberated #WorldElephantDay2024 & heard a lot from @moefcc on all the great things v have done for #elephants.

I would like to hear from @moefcc and @ForestDeptWB

now on the horrific harassment, torture and killing of an #elephant in #Jhargam #WestBengal… pic.twitter.com/KTTzAdStrG

— prerna singh bindra (@prernabindra) August 17, 2024