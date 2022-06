Watch: मां की पेंटिंग देख PM मोदी ने रुकवाई कार, बेटी के सिर पर हाथ रखकर दिया आशीर्वाद

PM Modi Viral Video: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने कल (मगंलवार को) हिमाचल प्रदेश के शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में हिस्सा लिया. इससे पहले पीएम मोदी ने शिमला में रोड शो किया. इस दौरान एक लड़की ने पीएम मोदी को एक खास पेंटिंग गिफ्ट की. पेंटिंग देखकर पीएम मोदी ने अपनी कार रुकवाई और लड़की से मिले. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

पीएम मोदी कार से जा रहे थे, तभी रोड किनारे खड़ी एक लड़की पर उनकी नजर पड़ी. पीएम मोदी ने तुरंत कार रुकवाई और उस लड़की के पास पहुंचे. लड़की ने हाथ से बनी हुई एक पेंटिंग उन्हें गिफ्ट दी. ये पेंटिंग पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी की थी.

PM @narendramodi stopped his car to accept a painting by a girl in Shimla #8YearsOfGaribKalyan pic.twitter.com/eN8XtLWhSp

— DD News (@DDNewslive) May 31, 2022