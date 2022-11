Shivpal Yadav Security: सुरक्षा घटाए जाने पर पहली बार आया शिवपाल यादव का बयान, डिंपल यादव को लेकर कह दी ये बात

Shivpal Yadav on Security Downgraded: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सुरक्षा घटाए जाने पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी-लोहिया (प्रसपा) के अध्यक्ष शिवपाल यादव (Shivpal Yadav) ने पहली बार बयान दिया है और कहा है कि अब हमारी सुरक्षा हमारे कार्यकर्ता और जनता करेगी. इसके साथ ही उन्होंने मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव और डिंपल यादव (Dimple Yadav) की जीत को ले लेकर भी बड़ी बात कह दी. बता दें कि यूपी सरकार ने सोमवार को शिवपाल यादव की सुरक्षा में कटौती की थी.

अब डिंपल की जीत और होगी बड़ी: शिवपाल यादव

सुरक्षा में कटौती पर शिवपाल यादव (Shivpal Yadav) ने कहा कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव में डिंपल यादव (Dimple Yadav) की जीत और बड़ी होगी. उन्होंने कहा, 'बीजेपी से यही उम्मीद थी. अब हमारी सुरक्षा हमारे कार्यकर्ता और जनता करेगी. अब डिंपल यादव की जीत और बीजेपी प्रत्याशी की हार और बड़ी होगी.'

This was expected of the BJP. Now my workers and people will provide me security. Dimple's (Yadav) victory (in Mainpuri by-polls) and BJP candidate's loss will be even bigger: MLA & PSP chief Shivpal Yadav on his security downgraded from Z category to Y category#UttarPradesh pic.twitter.com/P8d351NdfD

