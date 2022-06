Siddu Moose Wala: सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को हथियारों के स्रोत की तलाश, इस नामी बदमाश का लिया प्रोडक्शन वारंट

Siddu Moose Wala Murder Case Latest Updates: पंजाब के गायक सिद्दू मुसेवाला (Siddu Moose Wala) के हत्याकांड की जांच में पंजाब पुलिस के साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी अपने स्तर भी लगातार जांच में लगी हुई. स्पेशल सेल ने मर्डर केस के मेन शूटर प्रियव्रत फौजी को उसके साथी 2 साथियों समेत गुजरात से गिरफ्तार किया था. अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पटियाल जेल से नरेश नाम के गैंगस्टर को 7 दिन की प्रोडक्शन वारंट पर लिया है.

लॉरेंस और काला झटेड़ी का करीबी है नरेश

सूत्रों के मुताबिक नरेश सिंगर मूसावाले मर्डर केस (Siddu Moose Wala Murder Case) में नामजद लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) और काला झटेडी का करीबी है. पुलिस को शक है कि गायक को मारने के लिए शूटरों को हथियार उसी ने मुहैया करवाए थे. स्पेशल सेल पूछताछ में उससे शूटरों तक हथियार पहुंचाने वाले लोगों के बारे में जानना चाहती है. साथ ही यह भी पता करना चाहती है कि उसे खुद इतने खतरनाक हथियार कहां से और कैसे मिले थे. इसके लिए पैसों का इंतजाम किस तरीके से किया गया. क्या इस मर्डर केस के तार पाकिस्तान से तो नहीं जुड़े हुए हैं.

Gangster Lawrence Bishnoi, mastermind in Siddu Moose Wala murder case, being brought to State Special Operation Cell (SSOC) in Amritsar, Punjab pic.twitter.com/vFhdM5tuwg

