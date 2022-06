Sidhu Moosewala Murder Case: लॉरेंस बिश्नोई को लेकर मानसा पहुंची पंजाब पुलिस, मूसेवाला हत्याकांड में आज से करेगी पूछताछ

Sidhu Moosewala Murder Case Latest Update: पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moosewala) हत्या के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पंजाब पुलिस मानसा ले आई है. वहां पर पहले उसका जिला अस्पताल में मेडिकल टेस्ट होगा. उसके बाद उसे लोकल कोर्ट में पेश करके पूछताछ की अनुमति मांगी जाएगी. रिमांड के दौरान उससे हत्याकांड के संबंध में सवाल-जवाब किए जाएंगे.

इससे पहले पंजाब पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली की लोकल कोर्ट में अर्जी देकर लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) की ट्रांजिट रिमांड की मांग की थी. कोर्ट ने कई शर्तों के साथ बिश्नोई की ट्रांजिट रिमांड की मंजूरी दे दी . कोर्ट ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की होगी. उसे बुलेट प्रूफ गाड़ी में पंजाब ले जाया जाएगा. पंजाब पुलिस की ओर से सभी शर्तों का पालन किए जाने का वचन दिए जाने के बाद अदालत ने ट्रांजिट रिमांड के आदेश जारी कर दिए.

#WATCH | Gangster Lawrence Bishnoi being taken by Punjab police to Mansa district, Punjab

Bishnoi will be presented before Chief Judicial Magistrate in Mansa court in connection with Sidhu Moose Wala murder case today. pic.twitter.com/s9uByMtRQk

