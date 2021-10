सिंघु बॉर्डर मर्डर केस में पुलिस का बढ़ा दबाव, दो निहंगों ने किया सरेंडर

नई दिल्ली: सिंघु बॉर्डर (Singhu Border) पर दलित व्यक्ति लखबीर सिंह के बेरहमी से मर्डर (Lakhbir Singh Murder Case) मामले में सोनीपत पुलिस ने 2 और निहंग सिखों को पकड़ा है. पुलिस दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए निहंगों (Nihang Sikh) के नाम गोविंद प्रीत सिंह और भगवंत सिंह हैं. मीडिया और पुलिस का दबाव बढ़ने के बाद उन्होंने शनिवार को सोनीपत पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. सरेंडर से पहले दूसरे निहंगों ने फूलों की बारिश और माला पहनाकर इस हत्याकांड पर उनका सम्मान किया. पुलिस अब उनसे अलग-अलग पूछताछ कर दूसरे आरोपियों के बारे में सुराग लगाने में जुटी है.

#WATCH | Singhu border: Two more Nihangs detained by Police in connection with Singhu border incident where the body of a man, Lakhbir Singh was found hanging with hands, legs chopped yesterday.

Visuals show detainees as garlanded, with one of the Nihangs touching their feet. pic.twitter.com/jinjrlWjDr

— ANI (@ANI) October 16, 2021