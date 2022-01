'हमारी बेटी हमारी शान' थीम के साथ मनाया गया इस साल का राष्ट्रीय बालिका दिवस

नई दिल्ली : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया. देश में कोविड-19 (Covid-19) की स्थिति को देखते हुए बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूकता (Awareness) को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में वर्चुअल और ऑनलाइन कार्यक्रम (Events) आयोजित किए गए. इस मौके पर स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने कहा कि समाज के निर्माण के लिए हम लैंगिक विभाजन (Gender Division) को संतुलित करने का संकल्प लेते हैं.

कन्या महोत्सव में ऑनलाइन बातचीत

आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) -2022 प्रदान करके बच्चों की अनुकरणीय उपलब्धियों (Exemplary Achievements) को पहचानने के लिए एक आभासी समारोह का आयोजन किया गया था. वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ (UNICEF) के साथ मिलकर 'कन्या महोत्सव' मनाया. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी विभिन्न राज्यों के नौ किशोर बच्चों के साथ एक इंटरैक्टिव ऑनलाइन बातचीत (Interactive Online Conversation) में शामिल हुईं.

बेटियों की उपलब्धियों पर बोलीं स्मृति ईरानी

डिजिटल अभियान (Digital Campaign) ने जोर दिया, 'हर लड़की खास है', यानी 'हर लड़की खास है'. स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि जैसे कि हम अपनी बेटियों की उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं, हम एक समावेशी (Inclusive) और समान (Equality) के निर्माण के लिए लैंगिक विभाजन (Gender Division) को संतुलित करने का संकल्प लेते हैं. इस मौके पर स्मृति ईरानी ने उन किशोर लड़कियों और लड़कों की भागीदारी का स्वागत किया जिन्होंने साहस, दृढ़ संकल्प और आशा की अपनी कहानियों को साझा किया.

मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने का अनुरोध

भारत भर के बच्चों की इन आवाजों को सामने लाने में यूनिसेफ के समर्थन और बच्चों के सुझावों को स्वीकार करते हुए मंत्री ने बच्चों के सामने आने वाली मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों (Mental Health Challenges) पर ध्यान केंद्रित करने और डब्ल्यूसीडी मंत्रालय (WCD Ministry) के साथ संवाद कार्यक्रम का समर्थन करने का अनुरोध किया. साथ ही अपने समुदायों में बाल विवाह (Child Marriage) को समाप्त करने में योगदान देने वाली युवा लड़कियों के गठबंधन को एक साथ लाने के लिए और मिशन वात्सल्य के माध्यम से वैकल्पिक देखभाल और परिवार आधारित देखभाल जैसी स्थितियों में बच्चों के लिए सेवाओं की सिफारिशों को शामिल करने की भी मांग की.

सशक्तिकरण की प्रगति की सराहना

यूनिसेफ दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय निदेशक (UNICEF South Asia Regional Director) जॉर्ज लारिया अदजेई ने बाल विवाह को रोकने, किशोर सशक्तिकरण (Adolescent Empowerment) को बढ़ावा देने और महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने में भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता और महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की. उन्होंने इस एजेंडे के लिए यूनिसेफ की प्रतिबद्धता और भारत सरकार (Indian Government) के साथ काम करने पर जोर दिया.

वेबिनार को किया गया फेसबुक और ट्विटर पर लाइव स्ट्रीम

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने 'एक बालिका के विधायी (Legislative) अधिकार' विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया जिसे NCPCR के फेसबुक (Facebook) और ट्विटर (Twitter) पर लाइव स्ट्रीम किया गया. वेबिनार (Webinar) के मुख्य वक्ता उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कल्पेश सत्येंद्र झावेरी थे. शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शिक्षा जैसे क्षेत्र में बालिकाओं को सशक्त बनाने में अपने मंत्रालयों की उपलब्धियों को उजागर करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर सूचनात्मक वेबिनार का आयोजन किया.

लड़कियों की उपलब्धियों का मनाया गया जश्न

राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य, स्वच्छता, विवाह, अधिकारिता, लैंगिक समानता आदि जैसे मुद्दों पर बात की गई. बता दें कि इसमें स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग (Department Of School Education And Literacy), शिक्षा मंत्रालय (Ministry Of Education) ने 75वें आजादी का महोत्सव के तहत राष्ट्रीय बालिका दिवस पर लड़कियों की उपलब्धियों का जश्न मनाया. कार्यक्रम की थीम 'हमारी बेटी हमारी शान' थी. शिक्षा, खेल, कला उत्सव, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, पर्यावरण और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में 75 लड़कियों को भाग लेने के लिए चुना गया था.

